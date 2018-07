Begin strafzaak burgemeesterslek afgeblazen

Het Stadhuis in Den Bosch. Ⓒ DE TELEGRAAF

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het begin van de strafzaak over een lek bij de burgemeestersbenoeming van Den Bosch afgeblazen. De regiezitting die op 27 augustus was gepland, gaat niet door omdat meer tijd nodig is om op basis van het geactualiseerde dossier nieuwe afwegingen te maken. Een OM-woordvoerster heeft dat maandagavond bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad. Of het gaat om uitstel of afstel, kon ze niet zeggen.