In één op drie gemeenten misbruiken criminelen voetbalclubs en goede doelen

Volgens de onderzoekers biedt dit ’personen met een verdachte achtergrond de gelegenheid om hun aanzien in de samenleving te vergroten’. Het rapport ‘Ondermijning door criminele weldoeners’ laat volgens de onderzoekers zien dat het probleem in vrijwel alle grotere gemeenten bekend is. Gemiddeld heeft één op de drie gemeenten een criminele weldoener binnen de grenzen.

De belangrijkste vorm is het sponsoren van sportverenigingen, vooral in het voetbal. De steun bestaat uit het kopen van een reclamebord tot het betalen van de complete jeugdopleiding. Criminelen blijken daarnaast met stichtingen ook goede doelen te ondersteunen. De goede doelen worden echter ook misbruikt voor criminele activiteiten. Dat geldt ook voor de zorg, waar het aanvragen van PGB-budgetten vaak hand in hand gaat met fraude.

Een laatste variant zijn ‘wijkkoningen’, die voor hun buurt en de bewoners allerlei zaken regelen. In ruil daarvoor wordt wel zwijgzaamheid en loyaliteit verwacht, stellen de onderzoekers.

Drugscriminelen, leden van motorbendes en louche ondernemers richten zich op voetbalclubs. De lijntjes naar gemeentebestuurders of raadslieden zijn volgens de onderzoekers soms ’opvallend kort’.