Striptease-crèche opnieuw in zwaar weer

Oud-directrice Hanny Reuser wordt in het rapport omschreven als een pitbull die personeel uitschold voor dom en lui en ze dreigde met ontslag. Reuser legde eerder deze maand officieel haar taken neer nadat via deze krant was uitgelekt dat er onder opvanguren een striptease plaatsvond, waarvoor het kinderdagverblijf door de inspectie ook op de vingers is getikt. ’Van beroepskrachten wordt geëist dat zij de auto wassen en de huizen van de houder schoonmaken’, schrijft de inspectie. Ook mochten medewerkers niet naar de wc en verstopten ze zich in de kast om te eten.

Bekijk ook: Directrice Jolie legt taken neer

Maar kinderen waren, in ieder geval tot recent, ook de dupe. Kinderen vielen op de babygroep regelmatig in slaap in hun kinderstoel: ze konden pas naar bed als het hun beurt was. ’De baby’s tonen signalen van stress, zoals overmatig huilen, overmatig spugen, constant gejammer of zijn juist heel stil en apathisch’, zo staat te lezen in het rapport.

Huilende kinderen werden volgens de inspectie ruw door elkaar geschud door Reuser, die naar buiten altijd juist het welzijn van de kinderen als prioriteit nummer 1 aangaf. Kinderen worden door personeel gedwongen om te eten, door hun kin beet te pakken en het eten in de mond te stoppen. Vaak is er alleen smeerkaas als beleg.

Bekijk ook: Striptease met slagroom bij kinderopvang Utrecht

Ouders en medewerkers van het in opspraak geraakte kinderdagverblijf zijn gisteravond ingelicht. Alle hoop is gevestigd op een nieuwe interim-directeur die orde op zaken moet stellen en ervoor moet zorgen dat alle wettelijke voorschriften worden nageleefd.

Angstcultuur

In het vandaag gepubliceerde rapport is duidelijk dat medewerkers de afgelopen jaren leefden in een angstcultuur, maar ook dat er in het bijzijn van de kinderen werd geschreeuwd tegen medewerkers.

Wethouder Victor Everhardt lichtte vandaag de gemeenteraad in. „Beroepskrachten mochten essentiële informatie over ongevallen en eventuele vermoedens van mishandeling niet delen met ouders en geen melding doen bij de instanties die de rijksoverheid daarvoor heeft aangesteld.” Jolie kreeg de afgelopen jaren vaker boetes, maar pas de afgelopen maanden werd duidelijk dat er veel meer loos was. Verbetermaatregelen op het gebied van veiligheid, pedagogisch beleid, groepsomvang en management moeten voor het eind van de maand zijn doorgevoerd.