Jeff Bezos nu rijkste mens in moderne geschiedenis

Bezos is oprichter van Amazon. Sinds het begin van de index in 1982 is niemand rijker geweest dan Bezos. In 1999 was Microsoft Microsoft-oprichter Bill Gates goed voor 100 miljard. Dat bedrag zou volgens Bloomberg vanwege de inflatie nu goed zijn voor 149 miljard dollar.

Gates is met 95,5 miljard tweede op de lijst, superbelegger Warren Buffett met 83 miljard nummer drie. Als Gates niets van zijn fortuin had weggegeven zou hij nog wel bovenaan staan.

Alleen al dit jaar is het fortuin van Bezos met 52 miljard dollar gestegen.