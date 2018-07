Schiphol wil ’kiss & ride’ in rekening brengen: cash voor kusje

,,De beschikbare ruimte op de luchthaven wordt steeds krapper, omdat het aantal reizigers blijft doorgroeien. Daarnaast willen we de vervuiling terugdringen”, aldus een Schiphol-woordvoerder. Hij bevestigt serieuze plannen om op korte termijn ’kiss & ride’, afzetten van passagiers vlak bij de vertrekterminal, te belasten. ,,Maar details kunnen we nog niet geven. We zijn ermee bezig.”

Ingewijden denken dat het gaat om circa vijf euro per wegbrenger. Het zijn naar schatting zeker tien miljoen ’autobewegingen’ per jaar.