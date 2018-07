Vaker groen licht voor elke zondag winkelen

LEIDSCHENDAM - In bijna 70 procent van de gemeenten mogen de winkels elke zondag open. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen de winkels in 60 procent van de gemeenten zeven dagen per week open mochten. Dat meldt Detailhandel Nederland op basis van eigen onderzoek. Volgens de brancheorganisatie willen nog eens dertig gemeenten de zondagopenstelling verruimen.