Michael P. krijgt 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doden Anne Faber

*Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was bij de uitspraak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel of via @saskiabelleman.

Michael P. was dinsdagmorgen aanwezig in de rechtbank. Hij oogde bleek en gespannen toen hij binnenkwam. De 28-jarige P. hoorde het vonnis onbewogen aan.

Met een wezenloze blik in zijn ogen verliet Michael P. de zaal. Tijdens het voorlezen van het vonnis zat hij af en toe heftig ’nee’ te schudden. Tijdens de behandeling van de zaak was P. ook iedere dag present.

’Persverse man’

De rechter sprak van zeer schokkende feiten. ,,Deze zorgen voor onveiligheid en angst in de maatschappij. Het raakt vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen”. De rechtbank beschreef Michael P. als ,,een gewetenloze, nietsontziende, perverse man die zijn eigen wensen laat voorgaan voor het welzijn van zijn medemens”. P. werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes.

Dat P. zo heeft gezeuld met het lichaam getuigt volgens de rechtbank van een totaal gebrek aan respect voor zijn medemens. Ook dat hij de familie van Faber zo lang in onzekerheid heeft gelaten over haar lot, rekent de rechtbank P. zwaar aan.

Geen moord, wel doodslag

Volgens de rechter is er geen sprake van moord. Wel bewezen zijn doodslag, verkrachting en mishandeling van Anne Faber. Volgens deskundigen lijdt P. aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij reageert snel agressief als hij meent te worden benadeeld. Zo neigt hij ernaar prikkels op te zoeken en is hij impulsief.

De rechtbank concludeerde dat P. planmatig en doelbewust handelde. De rechtbank zegt dat het erop lijkt dat Michael P. van meet af aan van plan was om Anne af te zonderen van de bewoonde wereld.

Verdwenen tijdens fietstocht

De 25-jarige Faber verdween eind september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde.

Dat gebeurde - na aanvankelijk zwijgen - op aanwijzingen van P., die was opgepakt omdat zijn dna op de gevonden jas van de vrouw zat. Na zijn arrestatie zei P. drie dagen niets, omdat hij naar eigen zeggen was mishandeld tijdens zijn aanhouding.

’Horrorscenario’

De aanklager noemde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vorige maand de „ronduit weerzinwekkende feiten” die P. pleegde. „Een horrorscenario voor iedere vrouw.” Onder bedreiging van een mes werd Faber „bruut verkracht en mishandeld”.

In emotionele verklaringen lieten de ouders van Faber weten wat P. hen heeft aangedaan. De 28-jarige verdachte, sinds kort zelf vader van een dochtertje, was daar niet bij aanwezig. De familie had aangegeven niet in dezelfde ruimte te willen zijn.

’Echt verschrikkelijk veel spijt’

P. zelf kwam in zijn laatste woord, aan het einde van de twee dagen durende rechtszaak, niet verder dan twee zinnen: „Ik heb echt verschrikkelijk veel spijt van mijn daden. Dat was het.”