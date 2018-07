Max populairste hondennaam

Sinds zijn intrede in de hoogste klasse van de autosport wordt de naam Max vaak gebruikt. Pip is bij de honden ook in trek en steeg van de vierde naar de tweede plek, gevolgd door Bella, Bailey en Bo.

Bij katten wordt het meest gekozen voor Luna. Deze naam heeft Pip van de eerste plek verdrongen. Nala is ook in trek. De kattennaam uit de musical de Lion King, die vorig jaar de top vijf binnenkwam, staat nu op de derde plek. Daarna volgen Coco, nieuwkomer in de top vijf, en Max.

Tijgertje passé

De naam Tijgertje is uit de gratie. Vorig jaar viel de naam al uit de top vijf en hij staat nu ook niet meer in de top tien.

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.