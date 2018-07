Mogelijk lagere waterdruk in delen Nederland

Door de aanhoudende hitte wordt in de provincies Friesland en Overijssel momenteel ongeveer 45 procent meer water verbruikt dan normaal.

In Friesland merken mensen het verlagen van de waterdruk vooral in het zuidwesten, rondom Lemmer, Sneek, Oosterwolde, Appelscha, Bakkeveen, Ureterp, Dokkum, Dongeradeel en de gebieden langs de kust. In Overijssel is dat het geval langs de Overijsselse Vecht en rond Enschede. Ook in de Noordoostpolder in Flevoland krijgen mensen ermee te maken.

Mensen kunnen de lagere waterdruk bijvoorbeeld herkennen aan een minder krachtige douchestraal, aldus Vitens. Het drinkwaterbedrijf roept mensen op zuinig met water om te gaan en onnodig gebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen.

