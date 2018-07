Dodental door hittegolf Japan loopt op

Japan werd deze maand ook al getroffen door ongekend hevige regenval en overstromingen, met ruim 200 doden tot gevolg. De hittegolf van de afgelopen dagen bemoeilijkt het werk van militairen en vrijwilligers die modder en puin aan het opruimen zijn. „Het is erg warm. Alles wat we kunnen doen is water blijven drinken”, zei een man in Okayama tegen nieuwszender NHK.

Een van de slachtoffers die overleed als gevolg van de hitte is een vrouw van in de negentig. Zij werd bewusteloos aangetroffen in een veld. Het Japans Meteorologisch Instituut waarschuwt dat de hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. De hittegolf houdt vermoedelijk de rest van de week aan, en mogelijk nog langer.