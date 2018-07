OM onderzoekt doodsbedreiging brandweercommandant

Volgens een woordvoerster van de brandweer heeft hij hiervan in februari en maart aangifte gedaan.

De bedreiginge vonden plaats op afgesloten Facebooksites en WhatsAppgroepen. Maar het is hem toch onder ogen gekomen. De politie is een onderzoek gestart. Het Openbaar Ministerie doet nimmer mededelingen of iemand extra beveiligd wordt, dus ook niet in het geval van Schaap.

Wittemannen

Sinds de aanstelling van Schaap medio 2016 is het hard tegen hard bij de Amsterdamse brandweer. De commandant, die van de politie afkomt, heeft een duidelijke doelstelling met het korps: hij wil de ’wittemannencultuur’ doorbreken. Discriminatie, racisme en pesten moeten uit het korps worden verbannen. Afgelopen weken botste het opnieuw met de pensionarissen. Schaap pakte hun extraatjes als sportclubjes af, omdat zij zich negatief over hem uitlieten.

Het korten van de ouderen stond sowieso in de planning van de brandweerleiding, maar naar aanleiding van de doodswensen door zijn korps en bij de oud-collega’s, heeft Schaap dat versneld doorgevoerd.

Hitlersnor

Schaap: „Ik lees doodswensen over mezelf terug. Of ik word afgebeeld met een Hitlersnor. Dat krenkt. Ik ben brandweercommandant, geen moordenaar! Ik heb gevraagd of de aow’ers afstand willen nemen van dit soort uitingen. Maar dat gebeurt niet voldoende.

Het blijft daarom niet alleen bij de clubjes die we niet meer betalen, ik wil ook dat ze binnenkort hun auto’s niet meer op de kazerne zetten, als ze privé de stad ingaan. Amsterdamse burgers moeten ook gewoon parkeergeld betalen.”

Femke Halsema: „onacceptabel”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt bedreigingen aan het adres van de brandweercommandant „onacceptabel.” „Ik heb contact gehad met Leen Schaap en de situatie met hem besproken”, zegt ze. De kersverse burgemeester heeft volgende week een afspraak staan met de commandant en de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio, Bas Eenhoorn. „Uiteraard wacht ik het onderzoek van het OM naar de bedreigingen af. Ik zal het brede dossier brandweer met voorrang behandelen.”

Schaap trad in 2016 aan als brandweercommandant, na een lange carrière bij de politie. Hij kreeg de taak de heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer flink aan te pakken. Hij zei eerder dat er op de kazernes sprake is van een verziekte sfeer.

Beledigend en kwetsend

Zijn woorden stuitten op forse kritiek vanuit het korps, die ze als beledigend en kwetsend ervaren. Onlangs vroegen de vakbonden het bestuur van de veiligheidsregio om een onafhankelijk onderzoek naar zijn uitlatingen. Ze meenden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim door de kritiek die hij de afgelopen tijd op het korps heeft geuit. De veiligheidsregio gaf hieraan geen gehoor.