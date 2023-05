Bergbeklimmer bereikt als eerste top van Mount Everest zonder onderbenen

Half april begon de Nepalees aan zijn beklimming van de hoogste berg van de wereld, precies 13 jaar na zijn ongeluk. Door de slechte weersomstandigheden moest hij bijna drie weken wachten met zijn tocht, maar afgelopen vrijdag was het moment daar: hij bereikte de top. De gehele reis naar boven werd hij begeleid door sherpa’s.

Bekijk ook: Bergbeklimmer en sherpa komen om het leven op Mount Everest

Magar verloor in 2010 zijn beide onderbenen tijdens een explosie toen hij in Afghanistan diende. Daarna ging hij naar het Verenigd Koninkrijk. Jarenlang kampte hij met depressiviteit en alcoholproblemen totdat bergbeklimmen hem een uitkomst bood. In 2017 was hij de eerste die zonder onderbenen een berg van meer dan zes kilometer had bedwongen. Met zijn tocht wilde Magar ook laten zien dat je ondanks je beperking nog van alles kunt bereiken.

Mensen met een beperking zijn eigenlijk uitgesloten van expedities op de Mount Everest. Dat is om het grote aantal ongevallen met bergbeklimmers terug te dringen. Maar Magar voerde succesvol campagne om toch de berg te mogen beklimmen.