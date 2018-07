Ontsnapte Python Santpoort gevonden

Bewoners van Santpoort-Noord stonden sinds zondag doodsangsten uit toen bekend werd dat het reptiel voor de vrijheid had gekozen.

De eigenaar waarschuwde omwonenden ramen en deuren dicht te houden en kleine huisdieren in de gaten te houden. Sommige bewoners zijn zo bang dat ze niet meer thuis durven te slapen.

Wijkagent Edwin Verweij maakt aan alle spanning een eind: de slang is terecht.

Bizar detail in het verhaal was dat de man zijn huis heeft verkocht en dat vandaag de overdracht is.

De politie vroeg eerder buurtbewoners het verhaal stil te houden om paniek te voorkomen.