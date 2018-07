Vrouw gaat Boekenweekgedicht schrijven na forse kritiek op CPNB

Naast een gedicht van een vrouwelijke auteur zorgt de organisator van de Boekenweek er de komende jaren ook voor dat de verhouding van mannelijke en vrouwelijke schrijvers gelijk is.

De keuze voor de mannelijke auteurs leidde onder meer tot een petitie van schrijvers en mensen uit het boekenvak, die al door zevenhonderd mensen is ondertekend. Ze verweten de CPNB de vrouw alleen met het moederschap te identificeren en dat er uitsluitend door mannelijke auteurs op het thema wordt gereflecteerd. De stichting reageerde geschrokken en sprak van een groot misverstand.

Daarop gingen de partijen met elkaar in gesprek, waarbij de critici pleitten voor een gelijkwaardige man- vrouwverdeling voor het schrijven van de jaarlijkse boekjes die uitkomen in de Boekenweek. De CPNB ging hierin mee, staat in een verklaring die de partijen dinsdag gezamenlijk naar buiten brengen. „Wel wil de CPNB de mogelijkheid openhouden het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay, het andere jaar twee mannen, waarbij nadrukkelijk de volledige balans (50/50) in deze verhouding over de jaren gegarandeerd wordt. Na vijf jaar zal dit besluit worden geëvalueerd.”

Afgesproken is ook dat de reeds gemaakte keus voor de schrijvers van volgend jaar, Jan Siebelink voor het geschenk en Murat Isik voor het essay, onveranderd blijft. Wel verschijnt er na alle kritiek nu dus een gedicht van een nog niet nader genoemde dichteres.