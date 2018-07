Dikke boete voor koptelefoon in Frankrijk

„Zo kan een Nederlander die ’s avonds na een diner in het dorp terugfietst naar de camping buiten het dorp, een bekeuring van €35 krijgen voor het niet dragen van een veiligheidshesje. Nog hoger is de boete (€135) voor kinderen onder de 12 jaar die zonder helm op fietsen of achterop zitten.”

Daarvoor waarschuwt Carole Goelitz van kampeerketen Les Castels. „Er zijn zulke afwijkende regels dat wij onze gasten er alert op maken. Want niets vervelender dan geld uitgeven voor bekeuringen die te voorkomen zijn. Vandaar dat wij een lijstje hebben samengesteld.”

Koptelefoon

Op het lijstje staat ook dat ook het dragen van een koptelefoon in het verkeer (ook op de fiets) een bon oplevert van €135; doorrijden met de auto tot op het fietsvak voor het stoplicht €35. „Dat is een venijnige want die overtreding wordt op afstand met een beveiligingscamera gesignaleerd en vastgelegd”, weet Goelitz.

„Wat je ook niet moet doen is een kampvuurtje op het strand maken (€38). Wildkamperen op die locatie is helemaal uit den boze en kan je tot €1500 aan boetes opleveren.

Automobilisten die in Frankrijk hun auto langs de kant van de weg zetten om een telefoongesprek te voeren of bijvoorbeeld een berichtje te beantwoorden, riskeren voortaan ook een bekeuring van €135. Het is wel toegestaan om mobiel te bellen als de auto op een gemarkeerde parkeerplaats langs de weg staat”, aldus de woordvoerder, die bezoekers van Parijs, Grenoble of Lyon ook aanraadt een milieusticker te kopen. „Heb je die niet, dan riskeer je €68 boete.”