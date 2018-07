Eerste Vierdaagsedeelnemer alweer in Nijmegen

Wandelaars over de Waalbrug op de eerste wandeldag van de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Ronald van Dort uit Ridderkerk is dinsdagmorgen als eerste Vierdaagsedeelnemer teruggekeerd in Nijmegen. Hij is geen Vierdaagseloper, want Van Dort zit in een rolstoel. In minder dan vier uur tijd heeft hij zijn eerste dag van de 102e Vierdaagse voltooid. „Het ging lekker”, zegt hij zelf. Ook enkele andere rolstoelers en wandelaars gingen dinsdag razendsnel over het parcours.