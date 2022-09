Kamer wil Westerscheldetunnel tolvrij: ’Valt niet uit te leggen’

Zeeuwen ijveren al jaren voor een tolvrije tunnel, de enige weg die Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland verbindt. In het coalitieakkoord gaat er pas in 2030 een streep door, dan wordt namelijk de kilometerheffing ingevoerd en verdwijnen de paar tolwegen die Nederland nog kent. Maar wat de christelijke partijen betreft, hoeft er vanaf 2025 al niet meer voor de Westerscheldetunnel betaald te worden – nu is de standaardprijs nog 5 euro per rit. Het plan wordt gesteund door een ruime meerderheid van in elk geval de coalitie, SP en BBB.

„Al jaren is de tol in de Westerscheldetunnel mij een doorn in het oog”, zegt CU-leider Gert-Jan Segers. „Het is niet rechtvaardig dat de Zeeuwen voor ieder ritje door de tunnel een stevig bedrag moeten neertellen, terwijl dat in de rest van Nederland met zijn vele tunnels niet hoeft. Het is daarom niet meer dan terecht dat we deze tol binnen afzienbare tijd afschaffen.”

SGP-leider Kees van der Staaij wijst op het belang van ’regionale bereikbaarheid’. „Het draait niet om de Randstad. Geef de Zeeuwen vrije doorgang. Als er elders in het land al sprake is van tol, dan zijn er goede omrij-routes. Hier niet.”

Onderonsje

Van der Staaij vond woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in een humoristisch onderonsje CDA-fractieleider Pieter Heerma ook aan zijn zijde. Die dacht tijdens het debat aan de laatste keer dat hij in Zeeland was, bij een vergadering van het lokale CDA. „Die hielden zij bewust op het meest zuidelijke eiland, zodat ik door de toltunnel heen moest om er te komen.” Nu vindt ook Heerma het ’niet uit te leggen dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen moeten betalen voor de verbinding met de rest van Nederland’.

Om het vervroegde tolvrij maken van de tunnel te betalen, willen de partijen gebruikmaken van geld uit het Nationale Groeifonds, beter bekend als het Wopke/Wiebes-fonds. Daarnaast moet de provincie Zeeland ook een financiële bijdrage leveren.