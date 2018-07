Klaas Otto doet aangifte tegen rechercheteam

„Voor hem is de maat vol”, aldus advocaat Niels van Schaik naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem over de aangifte.

Van Schaik zegt dat de politie meer verdenkingen tegen Otto probeert te verzamelen. Ze proberen hem in verband te brengen met meerdere liquidaties, gedwongen abortussen en groepsverkrachtingen in clubhuizen van No Surrender en Satudarah (waarvan hij eerder prominent lid was).

„Iedereen in zijn omgeving wordt benaderd voor belastende informatie. De vreselijkste verhalen worden verspreid terwijl die nergens op zijn gebaseerd”, aldus de advocaat.