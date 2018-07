Uitwisselingsstudent (24) verdronken in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 24-jarige man die maandagavond door duikers van de brandweer in Amsterdam-Oost uit het water is gehaald, is overleden. De uitwisselingsstudent uit Ecuador was volgens de politie met een groepje vrienden aan het zwemmen bij de Bogortuin op het Java-eiland, toen ze hem uit het oog verloren. Daarop sloegen de vrienden alarm.