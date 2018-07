Verdachte lugubere moord blijft vastzitten

Voor de pro-formazitting in de rechtbank in Zwolle was veel belangstelling. Het lichaam van het slachtoffer is in stukken in de kruipruimte gevonden van het huis in Zwolle van de 39-jarige Mark de G. De familie van het slachtoffer had dagenlang gezocht naar de vermiste man en bracht de politie op het spoor van De G. Hij was degene die de man het laatst had gezien.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van moord, maar De G. zelf heeft verklaard dat het slachtoffer zichzelf per ongeluk heeft neergeschoten in de woning. „De aangetroffen sporen passen heel goed in beide scenario’s”, zei de officier van justitie.

Volgens de verdachte vond het slachtoffer een pistool in zijn woning. De G. wilde het afpakken en bij een worsteling ging het af. Het slachtoffer werd in zijn hoofd geraakt. Het OM laat onderzoeken op welke afstand het pistool is afgegaan. Op de vraag wat er precies is gebeurd, wilde De G. niet ingaan. Wel zei hij openheid van zaken te geven tijdens een verhoor binnenkort.

Op 9 oktober gaat de strafzaak verder met een regiezitting.