Piloten verantwoordelijk voor vliegramp Cuba

Het Mexicaanse Damojh was de eigenaar van de gecrashte Boeing 737, die was geleased door luchtvaartmaatschappij Cubana. De mededeling over de mogelijke oorzaak van de ramp kwam het bedrijf op veel kritiek te staan. Zo benadrukte de Mexicaanse luchtvaartautoriteit dat onderzoekers in Cuba nog niet naar buiten zijn getreden met onderzoeksresultaten.

De Mexicaanse pilotenvakbond ASPA noemde de verklaring van het vliegtuigbedrijf „onverantwoordelijk”, omdat het onderzoek nog loopt. Ook zou Damojh voorbij zijn gegaan aan andere factoren die misschien een rol speelden bij de crash, zoals de gewichtsverdeling aan boord van het ramptoestel en mogelijke defecten in de apparatuur.

De luchtvaartautoriteit besloot na de crash dat de toestellen van Damojh tot nader orde niet gebruikt mogen worden. Damojh wil dat die „illegale” maatregel wordt ingetrokken.

