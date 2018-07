Bedrijf Zuid-Korea vindt Russisch ’goudschip’

Het schip Dmitrii Donskoi zonk in 1905 tijdens een zeeslag met Japanse schepen. Het bedrijf Shinil Group probeert al jaren het wrak te lokaliseren en denkt nu beet te hebben. Onderzoekers vonden de vermoedelijke resten van het schip bij het eiland Ulleungdo, op zo’n 434 meter diepte.

Een team van Shinil onderzocht het wrak afgelopen weekend met twee bemande onderzeeërs. Zij ontdekten onder meer de naam Dmitrii Donskoi op de scheepsromp. Ook troffen ze kanonnen en machinegeweren aan. Het schip heeft volgens het bedrijf veel schade opgelopen door beschietingen, al verkeren sommige gedeelten nog in goede staat.

De krant Korea Times bericht dat het schip volgens „geruchten” ten onder ging met 5500 kisten met goud aan boord. Het is onduidelijk of dat kostbare metaal daadwerkelijk aan boord is.