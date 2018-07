Eerste laadpaal met AED staat in Delft

„Er is in Nederland een groot gebrek aan openbare locaties voor de plaatsing van AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn”, aldus de gemeente Delft. De laadpaal met AED wordt gezien als oplossing voor dit probleem.

De AED is een apparaat waarmee hulpverleners een elektrische schok toe kunnen dienen aan iemand met een hartstilstand. Met de schok krijgt het hart weer het juiste ritme. Jaarlijks kunnen naar schatting 2500 mensen een hartstilstand overleven als er een AED in de buurt is.

De plaatsing van de oplaadpaal met medische toevoeging is het begin van een proef waarmee de initiatiefnemers willen onderzoeken of de AED-paal werkt en wenselijk is. De deelnemende partijen zijn City AED en laadpalenleverancier EVBo.

Volgens de Hartstichting zijn er in Nederland naar schatting 100.000 AED’s. Het is onbekend waar ze hangen, omdat ze niet allemaal geregistreerd zijn bij een oproepsysteem. In de database van het Rode Kruis staan een kleine 30.000 AED’s geregistreerd.