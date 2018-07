’Uw pakketje hangt in de boom’

RTL-regisseur Renske Holwerda slingerde de foto’s van het briefje en pakketje op Twitter. „In de categorie: ongeloofwaardige, maar echte DHL-bezorgingen. Ex-collega R trof zijn pakketje in de boom aan. True story. (Gang zit naast huis. Dus bezorger heeft een flinke slinger gegeven zodat ie in de tuin zou landen. Met dit als resultaat)”, schreef ze daarbij.

Op Twitter zijn de meningen over de opmerkelijke actie van de DHL-koerier verdeeld. „Kan het me wel voorstellen; een groot aantal mensen werkt overdag en zijn dus niet thuis. Snap alleen niet waarom je dan niet je pakketje naar een afhaalpunt laat sturen, kun je het zo oppikken als je wel thuis bent”, reageert iemand. Een ander: „Als DHL bezorger schaam ik mij hier diep voor. Zal bij onze tak van DHL nooit kunnen gebeuren, we hebben altijd een handtekening nodig voor afleveren. Diep triest dit.”

Ook delen mensen hun eigen, opmerkelijke ervaringen met het ontvangen van pakketjes: „Bij mij laatst onder de conifeer, ook door DHL.” En: „Ik trof mijn pakje ooit in onze wc-pot aan, half doorweekt...”

Maar dat de oud-collega van Holwerda lang niet de enige is die een pakket op een vreemde plek heeft aangetroffen, bleek afgelopen vrijdag al. Toen was een pakketbezorger van PostNL in Almere in een wel heel creatieve bui. De ontvanger was niet thuis en dus liet de bezorger, zoals het hoort, een briefje achter. Achterop het ’We hebben u gemist’-briefje stond echter een opmerkelijk bericht. ’Pakje door het raam gegooid’, was het enige dat de bezorger had gemeld...