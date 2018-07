Inzameling voor mishandelde Kitty

Het katje hing vorige week meer dood dan levend ernstig verminkt met tiewraps aan een hek vastgebonden op het Rotterdamse Marconiplein. De negen weken oude Kitty had meerdere botbreuken en de huid van haar onderkaak lag er grotendeels af. „Onbegrijpelijk! Wij zijn geschokt dat er mensen zijn die een dier op deze manier een langzame en pijnlijke dood willen laten sterven," aldus Iris van dierenambulance Zuid-Holland Zuid.

Operatie

Volgens Henk Beugeling van de Dierenbescherming Rotterdam moet de kat meerdere malen geopereerd worden. De kaak is weer hersteld , maar er is geen geld voor de volgende ingrepen. „Van de operaties die haar te wachten staan, was dit de meest simpele", zegt Beugeling. Maar deze ingreep heeft al zo'n 900 euro gekost."

Volgens Beugeling is Kitty een echte overlever. „Ze gaat niet in een hoekje liggen en is goed benaderbaar. Ondanks haar zware verwondingen ziet ze de mens niet als een bedreiging," zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Verminking

De ernstige verminking levert veel boze reacties op. van mensen die de daders hetzelfde lot toewensen als Kitty. Maar ook hele positieve. Beugeling: „Een heel lieve reactie kwam van een mevrouw die haar kat had moeten laten inslapen. Een operatie had geen zin meer. Het geld dat ze anders kwijt geweest was aan haar eigen poes wil ze nu doneren voor Kitty."

Giften voor Kitty kunnen worden gestort op NL23RABO0302989714, van Stichting Dierenambulance Zuid Holland Zuid.

Bekijk ook: Dierenbeul doet kat Sprotje in hete oven

De politie is nog op zoek naar de zieke geesten die Kitty zo hebben verminkt. Anonieme tips kunnen naar 0900-8844.

Bekijk ook: Mishandelde kitten aan hek gevonden