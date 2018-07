Nieuwe regels voor ’lavaboten’ Hawaii

De boot verzorgde een zogenoemde ’lavatour’, waarbij de toeristen vanuit de boot van dichtbij kunnen bekijken hoe de lava aan de uiterste oostkant van het eiland in de zee stroomt. Dergelijke vaartuigen moesten voorheen minimaal vijftig meter afstand houden van de plek waar lavastromen te oceaan bereiken, maar inmiddels zijn de regels dus aangescherpt.

De schipper van de betreffende boot, de ’Hot Spot’, meent zelf dat hij voldeed aan de richtlijnen. „Ik herinner me dat we op ongeveer tweehonderd meter van de lavastroom waren”, stelde de man, die de eigenaar is van Lava Ocean Tours. De kustwacht zoekt uit of de man inderdaad voldeed aan alle instructies.

De Hot Spot kon na het incident op eigen kracht naar de haven varen. De autoriteiten brachten drie gewonden, onder wie een jonge vrouw met een gebroken been, met ambulances naar het ziekenhuis. De meeste andere slachtoffers konden ter plekke worden behandeld of gingen op eigen kracht naar het hospitaal, zeggen de hulpdiensten.

Sinds mei is het al onrustig op Hawaii rond de vulkaan Kilauea. Door de uitbarsting zijn zo’n zeshonderd huizen verwoest op het eiland. De autoriteiten hebben ongeveer 2500 mensen geëvacueerd sinds het begin van de vulkaanuitbarsting.