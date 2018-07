Veel meldingen van ’ontsnapte’ slangen en spinnen door warm weer

Door het warme weer zijn meer mensen buiten, waardoor het aantal waarnemingen van reptielen stijgt, zegt Getreuer. Daarnaast hebben veel mensen ramen en deuren open, waardoor reptielen die wel uit een terrarium ontsnappen eerder de weg naar buiten vinden.

’Zwarte weduwen’

Dinsdagochtend meldde de politie op zoek te zijn naar een slang in Leerdam. Getreuer: „Ik zag op social media een foto van de slang. Ook in dit geval gaat het om een inheemse ringslang. Niet om een ontsnapt dier dus.” Hij krijgt ook veel meldingen binnen van waargenomen giftige zwarte weduwen. „Maar eigenlijk hebben mensen dan een inheemse kogelspin gezien, die daar op lijkt maar ongevaarlijk is.”

Bekijk ook: Ontsnapte Python Santpoort gevonden

In de Noord-Hollandse plaats Santpoort-Noord ontsnapte afgelopen weekend een python, maar het dier werd dinsdagochtend gevonden. Bewoners zouden zo bang zijn geweest dat ze niet meer thuis durfden te slapen. Maar pythons van een beperkte lengte zijn volgens Getreuer niet gevaarlijk voor de mens.

In Nederland kruipen sowieso nauwelijks reptielen rond die gevaarlijk zijn voor de mens. „In de havens zijn er wel eens verstekelingen, zoals een ratelslang of een cobra. En een enkele keer ontsnapt een giftige slang uit een terrarium. Maar meestal is er geen gevaar.”

Toch maant hij tot voorzichtigheid. „Neem altijd eerst een foto en stuur die op. Dan kunnen experts de risico’s bepalen.”