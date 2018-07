Vierdaagseleed, warmte teistert wandelaars

Terwijl de eerste ’high-speedwandelaars’ al binnendruppelden bij de finish op de Nijmeegse Wedren, was het vanochtend op de eerste medische post op slechts elf kilometer van de start flink aanpoten voor de artsen, blarenprikkers, masseurs en verplegers.

Volgens Vierdaagse-arts Martien van der Heijden stuurde een man door het ziekenhuis met vermoedelijk hartfalen.

Oververhitting

„Ook van andere wandelaars hebben we de bandjes ingenomen omdat we het onverantwoord achtten dat ze verder liepen”, aldus de arts. Hij meldt verscheidene patiënten te hebben gezien die kampten met oververhitting. „Zij kunnen vaak nog wel door als ze flink gedronken hebben en een keer hebben geplast. Dat is namelijk het bewijs dat ze weer voldoende vocht hebben.” Het medisch team blijft er op hameren dat de deelnemers onderweg voldoende blijven drinken.

Blarenprikkers druk op 11 km-post

Ook de blarenprikkers van het Rode Kruis konden na elf kilometer flink aan de slag. Onder anderen met de jonge deelneemster Erin uit Beek van wie de voet flink werd ingepakt. „Ik heb echt trainingskilometers gemaakt en draag goed ingelopen schoenen. Maar ik loop nou eenmaal snel blaren”, aldus de onfortuinlijke Gelderse. Ze is er van overtuigd dat ze vrijdag de finish gaat halen: „Een paar blaren gaan me daar niet van weerhouden.”

