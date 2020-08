Heetste 9 augustus in Nederland ooit gemeten

Mensen vermaken zich bij strandbad Berkendonk in Helmond. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - In De Bilt was het zondagmiddag om 16.10 uur 32,6 graden en daarmee is het officieel de warmste 9 augustus ooit gemeten. Het vorige record was 32,5 graden, dat werd in 2004 gehaald, zo meldt Weeronline. In het zuiden werden zondag nog hogere temperaturen gemeten. In Gilze-Rijen werd het om 15.50 uur maar liefst 35,3 graden.