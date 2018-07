Droogterecord 1976 gaat eraan

Dat stelt het Brabantse waterschap Aa en Maas. Ook veel andere waterschappen voorzien dat het nog veel droger wordt dan het al is. De schappen werken met man en macht om onherstelbare schade en calamiteiten door de droogte te voorkomen. Op veel plekken geldt al een sproeiverbod. De schappen delen boetes uit aan mensen die toch water uit de sloot halen. Boeren moeten ook zuinig zijn met het gebruik van grondwater.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beregent veendijken op vijf plekken in Midden-Nederland. Deze dijken vertonen scheuren door uitdroging en zouden daaraan kunnen bezwijken. Ook waterschap Rijnland inspecteert de kades, net als waterschap Rivierenland dat enkele scheurtjes ontdekte in de dijken in de Alblasserwaard. Het schap neemt ook maatregelen om te voorkomen dat zout water vanuit zee verder het land indringt. Verzilting is al geconstateerd tot aan Zaltbommel.

Mogelijk komen er landelijke maatregelen

De waterstand in de grote rivieren daalt. Mogelijk komen er woensdag landelijke maatregelen. Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer is iets verhoogd, zodat omliggende regio's nog voldoende water hebben. Vistrappen in allerlei rivieren zijn gesloten om morsen met water te voorkomen. De waterschappen halen samen met lokale visclubs vissen uit droogvallende beken, sloten en vijvers en brengen ze naar een plek waar nog wel water is.

Het laagstaande, warme water zorgt overal in het land voor botulisme en blauwalg in zwemwater. De schappen beheren samen de site zwemwater.nl, waarop te zien in welk natuurwater veilig kan worden gezwommen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen heeft daarnaast nog een advies: ,,Gebruik je ogen en je neus. Spring niet in vies water dat stinkt, maar bel in dat geval het waterschap.''