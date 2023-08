Den Haag koerst af op linkse meerderheidscoalitie

„De eindconclusie is dat er voldoende vertrouwen is en bereidheid om verder inhoudelijke gesprekken te voeren met als perspectief een nieuw college”, zegt Slob.

Bekijk ook: Haagse raad stelt voormalig minister Arie Slob aan als verkenner

Dealbreaker

Eerder werd een meerderheidscoalitie verkend met Hart voor Den Haag, VVD, Partij van de Dieren, Denk, SP en ChristenUnie/SGP. Een van de dealbreakers was dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag) enkel bij onherroepelijke veroordeling in de corruptiezaak bij de Hoge Raad afstand zouden doen van het wethouderschap. Dit standpunt werd door fractievoorzitter Richard de Mos middels een tweet ook met de buitenwereld gedeeld. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie/SGP. SP en PvdD voelden hierdoor onvoldoende vertrouwen om verder te gaan met onderhandelen en trokken de stekker eruit. Bij een eventuele veroordeling in hoger beroep zouden er vervangende wethouders namens Hart voor Den Haag moeten aanschuiven in het college, was het standpunt.

Meteen na het klappen van variant één werd overgestapt op de tweede variant die Slob had aangedragen om tot een meerderheidscoalitie te komen met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, Denk, Haagse Stadspartij en ChristenUnie/SGP. „Omdat er geen negen, maar zes partijen nodig zijn om deze variant te laten slagen, deden Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SP en SP een stapje terug voor Denk en Partij voor de Dieren”, legde Slob uit. Hij heeft voldoende vertrouwen dat D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, CDA en Denk de volgende stap kunnen zetten richting een meerderheidscoalitie.”

Maarten De Vuyst van GroenLinks voelt zich opgelucht nu er zicht lijkt op een meerderheidscoalitie. „We kijken nu in ieder geval vooruit in plaats van achteruit. Ik denk dat deze combinatie van partijen zeker kans van slagen heeft, maar de onderhandelingen op inhoud beginnen nu pas.”

’Eerste stappen’

„Dit zijn de eerste stappen van een vernieuwende en open coalitie van zand en veen”, zegt D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn. Partij voor de Dieren laat in een statement weten ’zich te gaan inzetten voor een donkergroen en progressief akkoord. Het worden spannende weken.” Mogelijk dat de inhoudelijke gesprekken deze week al vervolgd worden. „Dat sluit ik niet uit, maar eerst moeten we overleggen met de fractievoorzitters”, aldus De Vuyst.