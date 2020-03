EU heeft moeite met virtueel vergaderen

„Deze videoconferenties gaan niet echt goed. Er zijn technische problemen en interrupties van mensen die roepen ’Hallo, kunnen jullie me horen?’”, vertelde een anonieme diplomaat aan persbureau Reuters over een virtuele vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maandag. Volgens de functionaris is er amper mogelijkheid om te onderhandelen: „Iedereen leest vooral vooraf opgestelde verklaringen voor.”

Josep Borell, zeg maar de Europese minister van Buitenlandse Zaken, noemde het virtueel vergaderen vorige week al een ’catastrofe’. De Spanjaard vond de videoconferenties een „ontnuchterende ervaring”. Toch zal Borell eraan moeten wennen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas pleit voor meer videoconferenties, omdat die makkelijk te beleggen zijn en omdat ze veilig zijn in tijden van corona.