Noord-Korea draagt dode Amerikanen over

Dit is het resultaat van gesprekken die Amerikaanse en Noord-Koreaanse functionarissen maandag in Panmunjom, op de scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Korea hebben gevoerd, berichtte het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag.

De Koreaanse Oorlog begon met een invasie door het stalinistisch geregeerde Noord-Korea van het westerse zuiden. De Verenigde Naties schoten Zuid-Korea te hulp met als voornaamste militaire kracht de Verenigde Staten. Andere westerse mogendheden inclusief Nederland namen ook deel aan de strijd tegen aanvallers. China en de Sovjet-Unie steunden Noord-Korea.

De strijd eindigde 27 juli 1953 met een wapenstilstand. De frontlijn is nu de grens tussen Noord-en Zuid. Formeel is de oorlog nooit beëindigd. Daar spraken de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders, Donald Trump en Kim Jong-un, afgelopen maand ook over tijdens hun top in Singapore.