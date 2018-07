Celstraf na verwonden dochtertje (2) met stanleymes

Het incident deed zich voor op eerste kerstdag 2017, tijdens een bezoek van de man aan zijn ex en hun kind. De man was op dat moment dronken.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de man doelbewust heeft geprobeerd zijn dochtertje te doden. Maar hij heeft wel het risico genomen dat hij haar dodelijk zou verwonden. Daarmee is poging tot doodslag bewezen, vindt de rechter.

Het Openbaar Ministerie had naast een gevangenisstraf de tbs-maatregel geëist. Volgens deskundigen kan, om herhaling te voorkomen, worden volstaan met een behandeling in het kader van een voorwaardelijke straf. De rechtbank heeft dat advies overgenomen en een extra lange proeftijd van vijf jaar aan de voorwaardelijke straf gekoppeld. Na het uitzitten van de celstraf moet de man eerst een jaar in een kliniek worden behandeld en zich daarna aan strenge voorwaarden houden.