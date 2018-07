Meeste bootmigranten komen nu aan in Spanje

In de eerste zes maanden ging het om 14.700 mensen, meldt het Europese grensagentschap Frontex, vooral uit Marokko, Guinee en Mali. Over de verschillende routes arriveerden dit jaar tot nu toe ruim 60.000 migranten in Europa, een halvering in vergelijking met 2017.

In Italië kwamen er in juni 3000 aan, bijna 90 procent minder dan een jaar geleden. De versterkte Libische kustwacht en de onwil van de Italiaanse autoriteiten reddingsschepen te ontvangen, spelen daarbij mee.

Via de zeeroute naar Griekenland kwamen 3600 mensen aan land, een derde minder dan in mei. Het aantal migranten dat over land via Turkije Europa bereikt, blijft wel stijgen.