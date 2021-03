Leidse onderzoeker: neem maatregelen tegen Chinese invloed

Overzeese Chinezen worden steeds meer gezien als een onderdeel van de Chinese natie en een voordeel dat door de Chinese overheid en de CCP in het buitenland ingezet kan worden, schrijft Pieke. „Meer directe invloed door de Volksrepubliek China wordt daarnaast uitgeoefend op de officiële Chinese studentenorganisatie.”

De Volksrepubliek laat ook een duidelijk stempel achter op de Chineestalige media in Nederland, zag de hoogleraar China Studies. „Dit laat weinig ruimte over voor meningen of activiteiten die niet passen in de orthodoxie van de Volksrepubliek.” Degenen die de Chinese regering onwelgevallige doelen nastreven, zoals bijvoorbeeld de supporters van de demonstraties in Hongkong, hebben volgens zijn conclusies „veel directer te maken met de lange arm van de Chinese overheid in de vorm van intimidatie of represailles of de vrees daarvoor.”

De greep van de Chinese autoriteiten op Chinese sociale media lijkt echter mee te vallen. Maar „de vrijheid, veiligheid en ruimte voor meningsvorming en -uiting voor alle in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders dient verzekerd te worden. De Chinese gemeenschappen dienen sterker aan de Nederlandse samenleving gebonden te worden.”

’Help Chinese gemeenschap’

Pieke raadt aan de dialoog tussen de Nederlandse overheid en vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschappen in Nederland nieuw leven in te blazen. Hij pleit ook voor op Nederland toegesneden lesmateriaal voor Chineestalig buitenschools onderwijs en voor bijvoorbeeld meer zorg en juridische bijstand speciaal voor Chinese Nederlanders.

Hij denkt verder dat er duidelijke regels moeten komen voor de activiteiten van leden van de CCP in Nederland. Verder ziet hij hier graag Chineestalige media die onafhankelijk van China zijn, zoals misschien zelfs een Nederlandse zendgemachtigde met een Chinese of Aziatische signatuur en Chineestalige berichtgeving door Nederlandse media-aanbieders.

Ook denkt Pieke dat het verstandig is om een monitorings- en waarschuwingssysteem voor Chinese invloed en beïnvloeding in Nederland op te zetten.

In 2019 woonden er 37.000 personen in ons land die nog echt de Chinese nationaliteit hadden. Het aantal mensen met Chinese wortels is veel groter.