Man belandt in ziekenhuis na ’inhaleren’ penis

CHICAGO - In eerste instantie wilde de 19-jarige Fredy Alanis niet vertellen wat hij had gedaan toen hij werd binnengebracht in een ziekenhuis in Chicago. Zijn moeder was er namelijk bij. Later kwam dan toch de aap uit de mouw. Hij had orale seks met een nogal groot geschapen partner gehad waarbij zijn luchtwegen waren beschadigd.