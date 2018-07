’Ik sta op een dodenlijst, dus ik zwijg’

I. werd vorig jaar zomer met de 33-jarige Quincy S. in Almere aan de kant gezet in een gestolen BMW met valse kentekenplaten. De mannen droegen twee lagen kleding, handschoenen en een muts. I. reed, S. droeg een wapen. Justitie heeft op basis van telefoontaps en afgeluisterde gesprekken geconcludeerd dat ze onderweg waren om de Amsterdamse crimineel Mustafa el J. te liquideren.

"Een liquidatie is mij een brug te ver"

In zijn verklaring ontkende I. dat in alle toonaarden. „Een liquidatie is mij een brug te ver. Ik was in de veronderstelling dat er geld gehaald moest worden. Dat was me verteld. Ik kon geld verdienen door te rijden.” Van het vuurwapen dat S. bij zich droeg, had I. naar eigen zeggen „geen weet.”

Volgens S. droeg hij het uit eigen bescherming. „Ik moest een incasso van tienduizenden euro’s doen en dan weet je nooit hoe het loopt.” Naar wie hij onderweg was, wilde hij niet zeggen. Van Mustafa el J. had hij „nog nooit gehoord.”

Vergismoord

Quincy S. staat behalve voor het voorbereiden van een liquidatie terecht voor de vergismoord op Youssef el Kahtaoui in mei 2015 in de De Clercqstraat in Amsterdam-West. Hij werd daarvoor in februari dit jaar aangehouden in zijn cel.

El Kahtaoui kwam om het leven toen hij uit zijn auto stapte op het moment dat bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij ontstond en het vuur ook op hem werd geopend. Volgens justitie was S. de schutter. Hij werd aan de schietpartij gekoppeld doordat zijn DNA op een kogel zat die zijn lichaam doorboorde toen hij zelf werd beschoten. Kogels uit zijn kalasjnikov doorboorden ook een passerende tram, zonder dat iemand gewond raakte.

De aanklagers formuleren donderdag de strafeisen tegen I. en twee andere verdachten. De strafeis voor S. volgt vrijdag.