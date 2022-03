Meerdere gewonden door schietincident in Vinkeveen

De NOS meldt dat het schietincident bij een hotel zou hebben plaatsgevonden waar een feest aan de gang was. Een politiewoordvoerster laat weten daarover nog niets te kunnen mededelen. "Ik kan nog niets bevestigen over de locatie. We hopen daar later vandaag meer duidelijkheid over te hebben."

Er is onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd en agenten spreken met getuigen.