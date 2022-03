Meerdere gewonden door schietincident in Vinkeveen, zes aanhoudingen

Rond 04.30 uur kreeg de politie meldingen binnen van de schietpartij op het parkeerterrein. Eenmaal ter plaatse reden meerdere auto's weg, die konden worden gestopt. Een of meerdere voertuigen zouden het terrein al hebben verlaten. Later werd een van de auto's rond het AMC ziekenhuis in Amsterdam aangehouden. Een van de inzittenden was gewond, hij is opgenomen in het ziekenhuis.

Op beelden van de nacht is te zien dat er veel politie en ambulance aanwezig was bij het Leonardo Hotel in Vinkeveen, waarin The Harbour Club gevestigd is. In de club was tot 04.00 uur het feest Avec Toi aan de gang. Een woordvoerder van het hotel wilde vooralsnog niet reageren. Ook is nog onduidelijk of er een verband is tussen het feest en het geweld.

Er is onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en vraagt mensen zich, al dan niet anoniem, te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.