‘Kijk verder dan de opruiende tweet van Wilders’

Ook gaat het in de podcast over de langetermijnschade bij jongeren en de vraag waarom over het coronabeleid niet vaker de - afwijkende - stemmen van andere deskundigen worden gehoord. Op aandringen van de Tweede Kamer komt er een onafhankelijk onderzoek naar sadistisch ritueel misbruik. Duk sprak met een aantal slachtoffers, die zich nauwelijks serieus genomen voelen. En de zoon van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden kreeg een goedbetaalde baan in Oekraïne, mogelijk door de positie van zijn vader in te zetten. Zal dit schandaal een verschil maken in de verkiezingscampagne?

Luister ’Het land van Wierd Duk’ hier, hieronder of via je favoriete podcast app.