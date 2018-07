Slachtoffers MH17 herdacht

Voorafgaand aan dat moment lazen familie en vrienden de namen en leeftijden op van alle slachtoffers. De Luchtmachtkapel verzorgde de muziek en aan het eind opende minister-president Mark Rutte het defilé met het leggen van bloemen bij het monument, dat bestaat uit 298 bomen.

„Het is nu vier jaar na de afschuwelijke aanslag op vlucht MH17”, zei Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17. „Vier jaar na het gewelddadige verlies van onze dierbaren. Vier jaar nadat onze levens volledig op zijn kop zijn gezet. Vier jaren ook waarin wij voortdurend worden geconfronteerd met berichten en discussies over waarheid, rechtvaardigheid, schuld, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.”

En het is volgens hem nog niet voorbij, aangezien nabestaanden nog steeds te maken hebben met repatriëring en identificatie van stoffelijke resten van slachtoffers. Ook als er een strafproces komt tegen de verdachten, komt er nog veel op de nabestaanden af. „Ook dan is het goed om samen te zijn.”

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Het Nationaal Monument MH17 is een jaar geleden geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het bos heeft de vorm van een lusvormig lint. De bomen staan voor hoop, geloof en verbondenheid. Ook staan er zonnebloemen, die symbool staan voor de ramp.

Volgend jaar bijzondere herdenking

De Stichting Vliegramp MH17 wil volgend jaar een bijzondere herdenking organiseren. Het is dan vijf jaar nadat het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Volgens Ploeg is het belangrijk te blijven herdenken, zo zei hij bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen waar stil werd gestaan bij de vliegramp, dinsdag vier jaar geleden.

„De herdenking is belangrijk en moet blijven bestaan, misschien niet meer elk jaar, maar ons monument is een plek waar we gezamenlijk, maar ook alleen kunnen blijven herdenken, ook in de verre toekomst.” Hoe de herdenking van volgend jaar eruit moet komen te zien, kan Ploeg nog niet zeggen. „Daar gaan we de komende tijd over nadenken. Het is ook afhankelijk van de actualiteit, misschien is er volgend jaar al een rechtszaak.”

Zo’n duizend aanwezigen waren bij de herdenking van de 298 slachtoffers van de vliegramp. Bij het monument, dat vorig jaar werd geopend, zijn even zoveel bomen geplant. De meeste bomen zijn gegroeid. „Helaas is ook een aantal bomen doodgegaan”, zei Ploeg. Daarvoor in de plaats worden nieuwe geplant.