’P(R)UIK politiewerk!’ Achtervolging neemt bizarre wending: pyromaan gooit pruik af

Ⓒ Politie Ede

EDE - Een 40-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad door de politie betrapt toen hij kliko’s in brand stak aan de Veenderweg in Ede. Agenten wilden hem aanhouden maar de man sloeg op de vlucht en gooide onderweg een pruik af.