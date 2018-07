Video: hier vinden uitgelaten mariniers sporttas vol harddrugs

Het filmpje circuleert sinds vanochtend. De KMar bevestigt dat de bewuste beelden inderdaad van de Doornse vangst zijn.

Te zien is hoe meerdere mannen met een betonschaar een donkerblauwe Nike-sporttas openmaken en daar zware pakketjes uit pakken. Ze lachen, en jubelen verbaasd: „Oo, nee, nee!” Een ander vult aan: „Meen je dit nou? Nee, je lult. Kijk dit nou, joh.”

’Waar is het mes?’

Een man in een wit shirt en een korte broek komt aangelopen. „Hoeveel kilo ligt er in deze container?”, hikt de filmer van het lachen. De man die aan kwam lopen grijnst en voegt zich bij de anderen. „Waar is het mes?”, wordt er gevraagd. „Snij dat ding een open, wat zit erin?”, vraagt een ander. „Ja, coke!”, antwoordt de filmer van het tafereel.

In de blauwe zeecontainer waar het groepje voor staat, liggen zeker tien tot vijftien sporttassen die er precies hetzelfde uitzien als de sporttas waar de zwarte pakketjes uit komen. Alles is goed vastgezet met pallets en spanbanden. Opvallend genoeg ligt er ook de verpakking van een barbecue en groene legerkisten in de container.

Een van de mannen die een pakketje optilt, heeft een shirtje aan van de MARNSDET SXM, het marine detachement op Sint Maarten. Op zijn arm prijkt de vlag van het eiland.

Tussen Doorn en het Caribisch gebied gaan regelmatig ladingen heen en weer. De mariniers hebben meerdere bases op de Antillen. Sint Maarten is de kleinste daarvan.