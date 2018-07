Slechts drie jaar cel voor tbs’er die weer de fout in ging

De man werd op het moment van het delict behandeld in de tbs-instelling de Rooyse Wissel in Oostrum. Ⓒ GinoPress B.V.

ROERMOND - Een 34-jarige man is dinsdag door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en bedreigen van een vrouw in Oostrum. Dat gebeurde eind 2016, de man was toen op onbegeleid verlof van de tbs-behandeling die hij in een vorige strafzaak opgelegd had gekregen.