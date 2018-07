Zaak tegen stelende butler Huis ter Duin aangehouden

Het onderzoek loopt al sinds 2016, maar het Openbaar Ministerie is nog altijd niet zover dat de rechtszaak inhoudelijk kan worden behandeld. De geplande behandeling woensdag is uitgesteld omdat er eerst nog een psychologisch rapport moet worden opgesteld.

Bekijk ook: Stelende butler zoekt een baan

Bekijk ook: Rovende butler kreeg hulp

De persoonlijk assistent van de hoteleigenaar wordt ervan beschuldigd dat hij de sieraden heeft gestolen van gasten van het vijfsterrenhotel. De spullen kreeg hij in handen omdat hij ze in de kluis moest opbergen. Volgens media liet hij de edelstenen vervangen door nep-stenen, om de losse stenen te kunnen verkopen. De zaak komt in november pas opnieuw voor.

Huis ter Duin is jarenlang gebruikt door het Nederlands voetbalelftal voor trainingskampen.