Weerman ontslagen om naakte webcambeelden: ’Absurd om te denken dat ik dit privé kon houden’

De homoseksuele Erick Adame was niet alleen te aanschouwen bij Spectrum News op tv-zender NY1, maar bleek ook „in het geheim op een webcamwebsite voor volwassenen” te verblijven, zo bekende hij zelf op zijn Instagram. „Ik had de baan van mijn dromen en ik verloor hem door mijn eigen beoordelingsfout.”

Hij spreekt van ’dwangmatig gedrag’ waarvoor hij hulp heeft gezocht en biedt zijn excuses aan bij familie, vrienden en zijn werkgever. Toch is hij het niet eens met zijn ontslag en vindt hij dat op zijn werk beoordeeld moet worden, en niet op een ’obscene video’. Volgens Adame is dat vooral te wijten aan de huidige ’clickbait-cultuur’. „Het was absurd van me om te denken dat ik dit privé kon houden. Mijn werkgever kwam erachter en ik werd geschorst en vervolgens ontslagen.”

De naaktbeelden van Adame - hij ’trad op voor andere mannen’ - werden zonder zijn medeweten ook naar zijn moeder gestuurd. Hij probeert de afzender te achterhalen om ook daar een zaak van te maken. Eventuele toekomstige werkgevers verzekert hij „een voorbeeldige werknemer te zijn en de meest geïnformeerde en enthousiaste meteoroloog die je ooit hebt gezien.”

NY1 heeft nog niet gereageerd, meldt de New York Post.