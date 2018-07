Cel voor trucker die politieagente doodreed

Ⓒ Persbureau GinoPress

MÖNCHENGLADBACH - Een 49-jarige vrachtwagenchauffeur is in Duitsland veroordeeld tot twee jaar en tien maanden cel voor het doodrijden van een politieagente. Het 23-jarige slachtoffer zat in een patrouillewagen die in december op de vluchtstrook langs de A61 bij Viersen door de vrachtwagen uit Oekraïne werd geramd.