Invallen en arrestaties om Friese hennepteelt

In en rond Leeuwarden werden dinsdag elf bedrijfspanden en huizen doorzocht. Administratie, contant geld en luxegoederen zijn in beslag genomen.

Ⓒ Anton Kappers

Vanuit een bedrijfspand aan de Ceresweg in de Friese hoofdstad werd apparatuur voor het kweken van hennep geleverd. De politie brengt de groep in verband met een vergelijkbare zaak in Foxhol. In die Groningse plaats werd begin vorige maand een grote hennepkwekerij opgerold in een oude fabriekshal van aardappelbedrijf Avebe. Zes verdachten werden aangehouden.

Ⓒ Anton Kappers