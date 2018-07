Bom gevonden in bos Hoevelaken

Volgens getuigen hadden twee amateurhistorici de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in het Hoevelakensebos aan de Amersfoortseweg in Hoevelaken. Ⓒ AS Media

Hoevelaken - In een bos in Hoevelaken is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de politie gaat het om een 500-ponder.